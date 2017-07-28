Задержанный в Петербурге признался, что хотел устроить аварию с поездом

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (604)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге: один из мужчин признался, что планировал устроить аварию поезда.

На записи видно, что спецоперация силовиков проходила в здании, похожем на автосервис. У задержанных изъяли сумку с большим баллоном.

"Что хотел сделать?" — спросил оперативник ФСБ у одного из мужчин.

"Чтобы поезд… аварию", — на ломаном русском языке ответил тот.

О задержании семерых выходцев из Центральной Азии стало известно утром в пятницу. По данным следствия, они планировали теракты на железной дороге и в местах массового скопления людей.