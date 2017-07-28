ФСБ задержала семерых подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ФСБ РФ задержала семерых выходцев из Центральной Азии за подготовку терактов в Санкт-Петербурге, в том числе на железной дороге, сообщает спецслужба в пятницу.

"Двадцать восьмого июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей", — говорится в релизе.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

По статистике Генпрокуратуры, за первую половину этого года в России спецслужбы предотвратили 12 терактов. Не удалось предотвратить террористическую атаку в Петербурге 3 апреля – тогда в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" взорвал себя смертник. Погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования этой террористической атаки сейчас арестованы десять человек.