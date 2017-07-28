Суд не оправдал москвича, пытавшегося провезти танк через границу на поезде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд оставил без изменений приговор (3 года условно) по делу москвича, пытавшегося перевезти в Казахстан через госграницу танк, сообщила РИА Новости представитель инстанции.

"Со стороны защиты была подана апелляционная жалоба. Просили оправдать гражданина, мотивируя отсутствием состава преступления. Вчера суд рассмотрел ее и оставил прежнее решение без изменений. Приговор вступил в законную силу", — сказала представитель регионального суда.

По данным областного УФСБ, летом 2015 года была пресечена попытка незаконного перемещения через госграницу среднего танка Т-34-85 1945 года выпуска. Танк был обнаружен пограничниками при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу в железнодорожном пункте пропуска "Карталы". Боевая машина времен Великой Отечественной войны в соответствии с документами, выданными управлением министерства культуры России по Центральному федеральному округу, являлась культурной ценностью государства.

Выяснилось, что музейный экспонат был приобретен москвичом в Латвии за 20 тысяч евро и задекларирован как предмет исторического коллекционирования. Однако житель Москвы позже оформил новый договор продажи танка за 230 тысяч евро в Казахстан, но разрешения на вывоз из России культурных ценностей он не стал запрашивать из-за высокой таможенной пошлины и попытался его перевезти по железной дороге. В итоге в марте 2017 года Карталинский городской суд назначил гражданину в качестве наказания срок — три года лишения свободы условно.