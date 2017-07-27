На Ставрополье число жертв ДТП с грузовиком и маршруткой возросло до двух

ПЯТИГОРСК, 27 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Еще одна пассажирка маршрутки скончалась в реанимации после ДТП с грузовиком на Ставрополье, сообщает краевое управление ГИБДД.

Ранее УГИБДД сообщило, что водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущей пассажирской "ГАЗелью" и врезался в нее. Маршрутка потеряла управление, съехала в кювет и опрокинулась. По данным ведомства, на месте происшествия погибла женщина, девять человек пострадали.

© Фото : Управление ГИБДД по Ставропольскому краю ДТП в Кочубеевском районе Ставрополья © Фото : Управление ГИБДД по Ставропольскому краю ДТП в Кочубеевском районе Ставрополья

"Еще одна пассажирка скончалась в реанимации – 34-летняя жительница Невинномысска, шесть человек остаются в больнице", — говорится в сообщении.