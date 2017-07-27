Маршрутка столкнулась с грузовиком на Ставрополье, один человек погиб

ПЯТИГОРСК, 27 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пассажирская маршрутка и грузовик столкнулись на Ставрополье, в результате чего один человек погиб и девять пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД.

"Утром на трассе "Кавказ" водитель грузового автомобиля "Volvo" не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей пассажирской "ГАЗели" и совершил с ней столкновение", — говорится в сообщении.

От полученных травм на месте происшествия погибла пассажир-женщина, девять человек доставлены в больницу, отмечает ГИБДД.

На момент ДТП в маршрутке находились 10 пассажиров и водитель, транспортное средство двигалось по маршруту "Невинномысск-Кочубеевское", сообщили в ведомстве. За рулем грузового автомобиля находился 27-летний житель Краснодарского края, добавлено в сообщении.