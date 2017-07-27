Полковник МВД получил в Петербурге условный срок по делу о мошенничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в четверг приговорил к условному сроку полковника управления собственной безопасности МВД Виталия Федосова, обвиняемого в мошенническом хищении 105 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам 17-го отдела ("Запад") РУСБ ГУСБ МВД России Федосов был задержан на границе с Белоруссией сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и заключен под стражу 10 февраля. В начале апреля Федосов был отпущен под домашний арест. Дело Федосова расследовало ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Виталию Федосову, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Суд назначил Федосову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года", — говорится в сообщении.

Дело слушалось в особом порядке, Федосов полностью признал свою вину и раскаялся, отмечает пресс-служба.