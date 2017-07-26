Женщина, сбившая "пьяного мальчика", в момент ДТП говорила по телефону

Расследование гибели мальчика в ДТП в Балашихе (47)

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Фигурантка громкого дела о ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, в момент инцидента превышала скорость и говорила по мобильному телефону, рассказала РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

Теперь уголовное дело будет передано в суд, женщине грозит реальный срок.

Расследование аварии к настоящему моменту завершено. Следствие же по делу о халатности эксперта, обнаружившего алкоголь в крови погибшего ребенка, продолжается.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первая экспертиза показала, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения".

По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Дело о самом ДТП завершено.

Позднее повторная экспертиза подтвердила результаты первой, в момент трагедии мальчик был пьян. Как это стало возможным, выясняется. В начале июля суд арестовал Алисову, поскольку она нарушила подписку о невыезде. По делу пройдет еще одна экспертиза.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко при этом не верит, что в крови сына мог быть алкоголь. По его словам, спирт могли закачать в печень уже мертвого мальчика. По обоим делам Шимко признан потерпевшим.