В Петербурге полиция прервала рекордный 70-километровый заплыв по Неве

Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники петербургской транспортной полиции задержали пловца, который хотел установить рекорд по заплыву в Неве, а также группу байдарочников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

Накануне вечером патруль Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте задержал на Неве шесть человек. Один из них оказался пловцом, который собирался установить рекорд, проплыв по всей Неве от крепости Орешек до Финского залива. Остальные сопровождали его на байдарках.

"Однако это мероприятие не было согласовано с компетентными органами", — подчеркнул собеседник агентства. Полицейские ведут проверку.

Как сообщили организаторы заплыва, 35-летний пловец Алексей Середкин стартовал в 3:45 у крепости Орешек и за 14 часов преодолел 70 километров в 15-градусной воде. При этом ему было запрещено отдыхать у буйков, пользоваться спасательным жилетом, выходить на берег и вставать на дно. Пищу Середкину сбрасывали сопровождавшие его товарищи на байдарках.

Длина Невы составляет 74 километра.