В Саратове десять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой

САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Медики в Саратове госпитализировали во вторник 10 человек, пострадавших в результате столкновения маршрутки и грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

Ранее в городской ГИБДД сообщили, что около 9.00 по местному времени (8.00 мск) во вторник у дома 3 по улице Политехнической микроавтобус городского маршрута №60 врезался в стоящий "Камаз", предположительно, из-за того, что водитель маршрутки уснул за рулем. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали пять человек.

"По нашим данным, в ДТП пострадали 10 человек, все они доставлены в медучреждения Саратова в состоянии средней и ближе к удовлетворительному средней степени тяжести, получают необходимую медицинскую помощь", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что детей и пенсионеров среди пострадавших нет.