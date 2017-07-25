В Саратове водитель маршрутки уснул за рулем и врезался в грузовик

САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пять человек пострадали во вторник в Саратове в результате столкновения маршрутного микроавтобуса и грузовика, предположительно, из-за того, что водитель маршрутки уснул за рулем, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды городской ГИБДД.

ДТП произошло около 9.00 по местному времени (8.00 мск) у дома 3 по улице Политехнической.

"По предварительным данным, маршрутка, следовавшая по маршруту 60, на ходу въехала в стоящий по направлению движения "Камаз". Предположительно, водитель маршрутки уснул за рулем. В результате пострадали пять человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "скорая" на месте определит, кому из пострадавших нужна госпитализация.

По данному факту ГИБДД проводит проверку.