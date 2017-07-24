Стали известны новые подробности похищения министра строительства Дагестана

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

ПЯТИГОРСК, 24 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Похитители требовали за освобождение министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова 100 миллионов рублей, позже снизив сумму выкупа до 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 20 июля два жителя Махачкалы похитили чиновника , угрожая ему огнестрельным оружием. На следующий день во время передачи части выкупа в размере 30 миллионов рублей злоумышленники были задержаны, заложника освободили. В настоящее время решается вопрос об их аресте.

"Похитители сначала потребовали сумму в 100 миллионов рублей, которую снизили до 70 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, министр пробыл у похитителей около 6-7 часов в одной из квартир в Махачкале. Возбуждено уголовное дело о похищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.