Доход ректора Горного университета в Петербурге в 30 раз превысил зарплату

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Доход ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко в 2016 году составил 195,7 миллионов рублей, что в 30 раз больше заработной платы с учетом премий — 6,5 миллионов рублей, следует из декларации на сайте вуза.
"Декларированный годовой доход — 195,7 миллионов рублей, в том числе заработная плата — 6,5 миллионов рублей, в том числе оклад — 3,5 миллионов рублей, премии и стимулирующие выплаты — 2,96 миллиона рублей", — говорится в декларации.
Согласно документу, в собственности Литвиненко а находятся, в частности, три земельных участка общей площадью около шести тысяч квадратных метров, а также жилой дом и квартира площадью около 150 квадратных метров. Кроме того, на правах общей долевой собственности Литвиненко принадлежит квартира площадью 433 квадратных метра.
Литвиненко является акционером холдинга "Фосагро", куда входят компании "Апатит", "Фосагро-Череповец", "Метахим" и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании, доля Литвиненко составляет 19,35%.
Датой основания Горного университета считается 21 октября 1773 года, когда императрица Екатерина II подписала указ о создании инженерного училища по горной части. На базе этого училища далее последовательно были созданы Горный кадетский корпус и Институт корпуса горных инженеров, а с 1866 года — Петербургский горный институт. Сейчас в попечительский совет вуза входят, в частности, председатель правления "Новотэка" Леонид Михельсон, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, а также глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.