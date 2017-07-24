Похитители семь часов удерживали дагестанского министра в надежде на выкуп

ПЯТИГОРСК, 24 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Похитители продержали у себя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана около семи часов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным Следственного комитета РФ, по подозрению в похищении министра с целью выкупа были задержаны два жителя Махачкалы. Возбуждено уголовное дело о похищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.

"Он был у похитителей около 6-7 часов в одной из квартир в Махачкале", — рассказал собеседник агентства.

По данным сайта правительства Дагестана, Минстрой республики возглавляет Ибрагим Казибеков.