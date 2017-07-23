В Сети появилось первое видео крушения Ан-26 под Саратовом
21:1123.07.2017
(обновлено: 22:03 23.07.2017)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В интернете опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент крушения самолета Ан-26 в Саратовской области, которое произошло в мае 2017 года.
На записи видно, что самолет при заходе на посадку быстро теряет высоту и сталкивается с землей, после чего происходит взрыв.
Трагедия произошла 30 мая во время учебно-тренировочного полета. Заходя на посадку на аэродром Балашов, воздушное судно не выдержало параметры снижения и ушло ниже глиссады (угла посадки). Произошло возгорание, один военнослужащий погиб, четыре члена экипажа получили травмы, в том числе тяжелые.
По предварительным данным, причиной крушения мог стать отказ одного из двигателей. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
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Кадры с места крушения Ан-26 в Саратовской области