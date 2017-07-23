В Сети появилось первое видео крушения Ан-26 под Саратовом

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В интернете опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент крушения самолета Ан-26 в Саратовской области, которое произошло в мае 2017 года.

На записи видно, что самолет при заходе на посадку быстро теряет высоту и сталкивается с землей, после чего происходит взрыв.

Трагедия произошла 30 мая во время учебно-тренировочного полета. Заходя на посадку на аэродром Балашов, воздушное судно не выдержало параметры снижения и ушло ниже глиссады (угла посадки). Произошло возгорание, один военнослужащий погиб, четыре члена экипажа получили травмы, в том числе тяжелые.

По предварительным данным, причиной крушения мог стать отказ одного из двигателей. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Подробнее о летно-технических характеристиках самолета Ан-26 читайте в справке РИА Новости >>