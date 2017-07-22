В Ростове из-за задымления экстренно приземлился пассажирский самолет

КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проверку из-за экстренной посадки самолёта "Симферополь-Москва" в аэропорту Ростова-на-Дону в субботу, сообщила РИА Новости старший помощник Южного транспортного прокурора Агнесса Савченко.

"Волго-Донская транспортная прокуратура организовала проведение проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров", — сказала Савченко.

Подробности происшествия не уточняются. По данным местных СМИ, самолет произвел экстренную посадку из-за задымления, никому из пассажиров помощь не потребовалась.