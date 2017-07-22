В Башкирии пропавшую семью с маленьким ребенком нашли в машине на дне реки

УФА, 22 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Семью из трех человек в Башкирии, которая была в розыске пять дней, нашли погибшей: муж, жена и маленький ребенок утонули в реке в машине, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по региону Светлана Абрамова.

Семья из трех человек: мужчина 37 лет, 29-летняя женщина и их двухлетний ребенок — выехали на личном автомобиле 17 июля из башкирского села Акъяр на отдых и пропали.

"Полицейские нашли их в реке Таналык в Хайбулинском районе, все члены семьи погибли, они находились в салоне автомобиля. Предположительно автомобиль с людьми в вечернее время скатился в водоем", — пояснила Абрамова.

По данным следствия, у погибшей пары дома остались два ребенка 8 и 4 лет, сейчас они определены в детское лечебное учреждение.

"Следователи осматривают место происшествия, двери и окна автомобиля закрыты, положение рычага переключения скоростей находится в нейтральном положении, на ручной стояночный тормоз автомашина не поставлена. При подъеме машины со дна водоема давлением воды из салона выдавило лобовое стекло", — рассказала Абрамова.

По ее данным, у погибших нет видимых телесных повреждений, предварительно причина смерти всей семьи – утопление, назначена судебно-медицинская экспертиза.