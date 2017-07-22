В Саратове легковушка врезалась в скорую

САРАТОВ, 22 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Саратове: госпитализированы фельдшер, пациент и один сопровождающий, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД Дмитрий Рассказов.

ДТП произошло в субботу в 11.45 по местному времени (10.45 мск) у дома 16/24 по улице Крымской.

"По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем автомобиля Chevrolet Cobalt, выезжая со второстепенной дороги, допустила столкновение с автомобилем скорой помощи УАЗ, который в результате удара в бок завалился набок. После ДТП госпитализирована фельдшер "скорой" и два пассажира "УАЗа" — 59-летние муж и жена", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один из пассажиров "скорой" являлся пациентом, которого везли для госпитализации в лечебное учреждение, а второй был сопровождающим.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку.