Летевший из Пензы в Сочи самолет вынужденно сел в Саратове из-за птицы

САРАТОВ, 22 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самолет Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" с 82 пассажирами на борту в ночь на субботу совершил вынужденную посадку в Саратове из-за повреждения двигателя после столкновения лайнера с птицей при взлете в аэропорту Пензы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.
По ее словам, после взлета в аэропорту Пензы экипаж заметил посторонние шумы и последующую вибрацию левого двигателя воздушного судна.
Она уточнила, что все пассажиры самолета были размещены в здании аэровокзала и, согласно федеральным авиационным правилам, обеспечены напитками и горячим питанием. "Через один час 30 минут, в 23.59 по времени UTC (02.59 мск), на резервном борте Як-42 все пассажиры вылетели в аэропорт Сочи", — добавила собеседница агентства.
По данным аэропорта Пензы, самолет Ан-148 по графику должен был вылететь в пятницу в 21.50 и прибыть в Сочи в субботу в 00.05. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, пассажиры рейса Пенза-Сочи прибыли на борту Як-42 в 05.02.