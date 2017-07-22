Летевший из Пензы в Сочи самолет вынужденно сел в Саратове из-за птицы

САРАТОВ, 22 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самолет Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" с 82 пассажирами на борту в ночь на субботу совершил вынужденную посадку в Саратове из-за повреждения двигателя после столкновения лайнера с птицей при взлете в аэропорту Пензы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.

"Вчера, 21 июля, самолет Ан-148, выполняющий авиарейс 6В-5809 Пенза-Сочи, был вынужден совершить посадку на незапланированный аэродром в аэропорту Саратова… Самолет с 82 пассажирами на борту, выработав предварительно топливо, совершил посадку в Саратове в 22.15 по времени UTC (01.15 мск в субботу)", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, после взлета в аэропорту Пензы экипаж заметил посторонние шумы и последующую вибрацию левого двигателя воздушного судна.

"(В Саратове) при осмотре самолета Ан-148 были обнаружены следы столкновения с птицей, повлекшие за собой повреждение лопаток вентилятора левого двигателя воздушного судна", — отметила Воронова.

Она уточнила, что все пассажиры самолета были размещены в здании аэровокзала и, согласно федеральным авиационным правилам, обеспечены напитками и горячим питанием. "Через один час 30 минут, в 23.59 по времени UTC (02.59 мск), на резервном борте Як-42 все пассажиры вылетели в аэропорт Сочи", — добавила собеседница агентства.

По данным аэропорта Пензы, самолет Ан-148 по графику должен был вылететь в пятницу в 21.50 и прибыть в Сочи в субботу в 00.05. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, пассажиры рейса Пенза-Сочи прибыли на борту Як-42 в 05.02.