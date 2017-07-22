В Приморье под суд пойдут трое мужчин, застрелившие амурского тигра

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Приморском крае под суд пойдут трое мужчин, обвиняемых в незаконной добыче амурского тигра в 2015 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк отметила, что задержаны трое жителей Дальнереченского района Приморского края, которые в августе 2015 года на охоте в лесном массиве в районе села Малиново застрелили тигра и сняли с него шкуру. Позднее один из злоумышленников продал ее. Ущерб, причиненный государству, достиг почти 2 миллиона рублей.

По ее словам, при обыске у обвиняемых изъято ружье, из которого было убито животное, а также неполный скелет амурского тигра. Согласно заключению эксперта, смерть животного наступила в результате огнестрельного ранения в грудную клетку.

К обвиняемым применена статья "незаконные добыча, хранение, перевозка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных".

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала Волк.