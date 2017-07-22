В Приморье под суд пойдут трое мужчин, застрелившие амурского тигра
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Приморском крае под суд пойдут трое мужчин, обвиняемых в незаконной добыче амурского тигра в 2015 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк отметила, что задержаны трое жителей Дальнереченского района Приморского края, которые в августе 2015 года на охоте в лесном массиве в районе села Малиново застрелили тигра и сняли с него шкуру. Позднее один из злоумышленников продал ее. Ущерб, причиненный государству, достиг почти 2 миллиона рублей.
По ее словам, при обыске у обвиняемых изъято ружье, из которого было убито животное, а также неполный скелет амурского тигра. Согласно заключению эксперта, смерть животного наступила в результате огнестрельного ранения в грудную клетку.
К обвиняемым применена статья "незаконные добыча, хранение, перевозка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных".
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала Волк.
Рисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.
Окрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.
Сила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.
Места обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.
Длина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.
Область обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.
Тигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.
Своё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.
Состояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.
Амурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.
Уссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.
Если тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.
Тигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.
Скоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.
Каждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.