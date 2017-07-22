Глава дочки "Ростелекома" Свирин подал в отставку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Генеральный директор АО "Северен-Телеком" (дочерняя компания ПАО "Ростелеком" в Санкт-Петербурге) Тимур Свирин подал в отставку, сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Северен-Телеком".

Ранее ряд СМИ сообщил о задержании правоохранительными органами Свирина, который якобы получил от подрядчика 2 миллиона рублей. Между тем, источник, близкий к "Ростелекому", сообщал РИА Новости, что уголовное дело в отношении Свирина не возбуждено, но компания готова сотрудничать со следствием в случае официального обращения.

"С прошлого четверга (13 июля) я не видел Свирина на работе", — сказал собеседник агентства, отметив, что не располагает информацией о его возможном задержании.

"С понедельника в компании "Северен-Телеком" будет новый генеральный директор, предыдущий подал в отставку", — добавил он.

Свирин был назначен генеральным директором "Северен-Телеком" с 6 июня 2017 года. Согласно информации на сайте "Северен-Телеком", Свирин с 2015 года также является заместителем директора макрорегионального филиала – директором по работе с корпоративным и государственным сегментом Макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком".