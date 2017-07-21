В Чувашии в жилом доме треснула стена, эвакуированы более 20 человек

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Трещина обнаружена в стене в одной из квартир жилого дома в городе Канаш республики Чувашия, эвакуирован 21 человек, в том числе четверо детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Обнаружена трещина в стене в квартире первого подъезда на первом этаже четырехэтажного трехподъездного жилого дома… Из первого подъезда выведены 21 человек, в том числе четыре ребенка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пунктах временного размещения на базе гостиницы находятся семь человек, в том числе четверо детей. Собеседник также добавил, что всего в доме проживает 105 человек.