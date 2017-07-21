В Петербурге школьница оступилась и упала на пути с железнодорожного моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Транспортная полиция начала проверку после того, как 13-летняя школьница, гуляя с подругой, упала на пути с железнодорожного моста и была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

"Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Санкт-Петербург-Ладожский проводится проверка по факту травмирования несовершеннолетней… В вечернее время девочки-подростки гуляли вдоль железнодорожных путей. Одна из них забралась на железнодорожный мост и, когда стала переходить на противоположную сторону, оступилась, потеряла равновесие и упала на железнодорожные пути", — говорится в сообщении.

Как уточняет транспортная полиция, на место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь, пострадавшая доставлена в одну из больниц города в тяжелом состоянии.

Девочка учится в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Информацию о происшествии уже сообщили ее родителям.