В Петербурге задержали группу подростков, до смерти избивших двух человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения в заброшенном доме тела избитой женщины и госпитализации оттуда мужчины с телесными повреждениями, который впоследствии скончался в больнице, сообщает ГСУСК РФ по Петербургу.
Как установило следствие, подозреваемые вечером 20 мая, находясь в заброшенном здании, из хулиганских побуждений избили ногами и лопатой мужчину и женщину. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина спустя несколько дней, в одной из больниц Санкт-Петербурга, уточняет ГСУ.
Дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения, информирует ГСУ.