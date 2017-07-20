В Петербурге задержали группу подростков, до смерти избивших двух человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения в заброшенном доме тела избитой женщины и госпитализации оттуда мужчины с телесными повреждениями, который впоследствии скончался в больнице, сообщает ГСУСК РФ по Петербургу.

"Следственными органами… расследуется уголовное дело по факту обнаружения в помещении, расположенном в доме 4 Дороги на Турухтанные острова тела неизвестной женщины с множественными телесными повреждениями и госпитализации из указанного помещения мужчины в тяжелом состоянии. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет", — говорится в сообщении.

Как установило следствие, подозреваемые вечером 20 мая, находясь в заброшенном здании, из хулиганских побуждений избили ногами и лопатой мужчину и женщину. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина спустя несколько дней, в одной из больниц Санкт-Петербурга, уточняет ГСУ.

Дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения, информирует ГСУ.