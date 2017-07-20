Директор омского магазина объяснил, почему не взял гея на работу

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Жителю Омска отказали в работе в магазине спортивного питания не из-за того, что своими манерами и внешним видом он якобы напомнил руководству гея, а из-за несоответствия стандартам продавцов спортивного питания, в частности, он слишком худой, сообщил РИА Новости в четверг директор магазина Hardcore Андрей Чистяков.

Как сообщалось ранее, житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за то, что там ему отказали в работе. В письменном отказе, по словам мужчины, говорилось, что он своими манерами и внешним видом напоминает гея и магазин не берет его на работу якобы в связи с законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Молодой человек, пожелавший не афишировать свое имя, в иске просит признать магазин нарушившим закон, а также выплатить ему компенсацию за моральный вред и возместить судебные издержки.

"В суде я просто объясню свое мнение на этот счет и думаю, что суд войдет в мое положение. Я не злостный работодатель, приверженный гомофобии, и нормально отношусь ко всем людям. Эдуард же не так меня понял или просто захотел "денег поднять", — сказал Чистяков, отметив, что не видит за собой никакой вины или нарушения закона.

"Эдуарду я вполне четко сказал, что отказываю, так как он не обладает никакими знаниями, что он никак не дружит со спортом и его внешний вид абсолютно не подходит. Тем более надо понимать, что он признал, что является активистом ЛГБТ-сети, и я его не зря спросил, были ли у него конфликты на предыдущей работе. Сами понимаете, какой у нас народ, и я не готов отвечать за его безопасность как работодатель", — сказал директор магазина.

Директор магазина объяснил, что молодой человек "никак не подходил под стандарты продавцов спортивного питания", в частности, был очень худым и не разбирался в товарах, которые ему предстояло продавать. Чистяков отметил, что ответ, который дал мужчине отдел кадров, не был согласован с ним, иначе бы там не появилось упоминание закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Как сообщалось, иск 24 июля рассмотрит Первомайский районный суд Омска.