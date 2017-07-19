НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за то, что там ему отказали в работе, так как мужчина своими манерами и внешним видам напомнил руководству гея.

"Заявление подано в Первомайский районный суд города Омска… Чего я хочу добиться своим иском? Наказать ответчика за незнание и несоблюдение статьи 37 Конституции РФ (о праве каждого на труд) и Трудового кодекса РФ", — сообщил РИА Новости мужчина, пожелав не афишировать своего имени.

По его словам, весной этого года он пытался устроиться в магазин спортивного питания продавцом-консультантом, но не прошел собеседование. После того как он попросил оформить отказ в письменном виде, из компании за подписью начальника отдела кадров пришло письмо, в котором сообщалось, что магазин не имеет права взять молодого человека на работу в связи с законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, так как "манера поведения (женственные манеры речи и жесты), а также внешний вид (излишняя ухоженность и вызывающая одежда) создают общее впечатление о вас как о представителе сексуального меньшинства, пропагандирующего своим поведением и внешним видом нетрадиционные сексуальные отношения".

"Я очень надеюсь, что суд удовлетворит мои пожелания в наказании данного магазина, принеся не только извинения, но и компенсацию морального вреда, и покрытие судебных издержек", — сказал омич, отметив, что пошел в суд не потому, что его "обидели, сравнив с голубым", а в связи с нарушением его гражданских прав.

Комментариями представителей магазина, в который безуспешно пытался трудоустроиться мужчина, РИА Новости в данный момент не располагает.

Иск 24 июля рассмотрит Первомайский районный суд Омска.

Закон о запрете гей-пропаганды среди детей, на который сослались работодатели при отказе принять на работу жителя Омска, действует в России с лета 2013 года. Согласно ему, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей для граждан установлен штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Также нарушение может повлечь административное приостановление деятельности юрлиц на срок до 90 суток.