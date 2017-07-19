Психиатр рассказал о состоянии девочки, три дня жившей с умершей бабушкой

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Трехлетняя девочка, оставшаяся на три дня в квартире с умершей бабушкой, не могла осознать всего трагизма ситуации, психологи смогут помочь ребенку восстановиться, заявил РИА Новости психиатр-криминалист, руководитель "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаил Виноградов.

По данным следствия, 19 июля в квартире одного из домов по улице Ефремова в Засвияжском районе города Ульяновска было обнаружено тело 53-летней жительницы. В квартире женщина проживала со своей трехлетней внучкой, мама девочки находилась в Турции на заработках. Следователи начали проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.

По информации министерства социальной защиты населения региона, трехлетняя девочка сейчас находится в шоковом состоянии, с ней работают медики. Мама девочки, прибывшая из Турции, занимается похоронами бабушки.

"Конечно, девочка всего трагизма ситуации не осознает, поэтому сейчас с ней психологам работать не очень сложно. Бабушка умерла, лежала спокойно, не кидалась на нее с ремнем, просто девочка не знала, как ей жить самой дальше, и ждала, когда появятся взрослые люди. Бабушка ее не пугала, бабушка – она своя, заботливая, родная, но вот что-то с ней случилось в понимании ребенка", — рассказал эксперт.

Виноградов не считает, что в этой ситуации есть чья-либо вина.

"Шла обычная жизнь – мать ездила за товаром, бабушка занималась ребенком, и произошла скоропостижная смерть, ни мама, ни бабушка предвидеть ее не могли. Это чистая случайность. Чьей-либо вины здесь нет", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, родители, которые надолго оставляют детей с пожилыми людьми, могут просить соседей о том, чтобы те проверяли, не требуется ли помощь.