В Ульяновске изучат данные о девочке, проведшей три дня с умершей бабушкой

САМАРА, 19 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку в Ульяновске, где девочка жила с мертвой бабушкой, предположительно, три дня, говорится в сообщении СУСК по региону.

"Следственными органами проводится проверка по факту смерти местной жительницы… Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 июля в квартире одного из домов по улице Ефремова в Засвияжском районе города Ульяновска обнаружено тело 53-летней жительницы. В квартире женщина проживала со своей трехлетней внучкой, мама девочки находилась за границей.

Женщина, предположительно, умерла около трех суток назад, все это время ребенок находился в квартире, сразу после обнаружения ей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ульяновска проводит проверку по факту госпитализации с диагнозом "острый невроз" девочки, которая два дня провела в квартире с мертвой бабушкой. Ребенок воспитывался одинокой женщиной, которая отправилась на заработки в Турцию. В ее отсутствие девочку воспитывала бабушка. Мать девочки пыталась дозвониться домой, однако ей не удалось связаться с родными. Тогда женщина вылетела в Ульяновск. В квартире она обнаружила свою мать мертвой и ребенка, который находился в состоянии стресса.

По информации министерства социальной защиты населения региона, трехлетняя девочка сейчас находится в шоковом состоянии, с ней работают медики. Мама девочки, прибывшая из Турции, занимается похоронами бабушки.