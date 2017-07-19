В Ульяновске девочка провела два дня в квартире с мертвой бабушкой

САМАРА, 19 июл — РИА Новости. Прокуратура Ульяновска проводит проверку по факту госпитализации девочки, которая два дня провела в квартире с мертвой бабушкой, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Василий Зима.

По словам собеседника агентства, у девочки диагностирован острый невроз.

Двухлетняя девочка воспитывалась одинокой женщиной, которая отправилась на заработки в Турцию, отметили в надзорном ведомстве. Пока мать находилась за границей, ребенок проживал вместе со своей бабушкой в Ульяновске. Предположительно, бабушка скончалась 17 июля. Мать девочки пыталась дозвониться домой, однако ей не удалось связаться с родными. Тогда женщина вылетела в Ульяновск. В квартире она обнаружила свою мать мертвой и ребенка, который находился в состоянии стресса.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.