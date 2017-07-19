Суд в Петербурге продлил арест обвиняемому в мошенничестве полковнику МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил до 11 января 2018 года домашний арест полковника управления собственной безопасности МВД Виталия Федосова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам 17-го отдела ("Запад") РУСБ ГУСБ МВД России Федосов был задержан на границе с Белоруссией сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и заключен под стражу 10 февраля. Дело Федосова расследует ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Согласно материалам дела, ему предъявлено обвинение в мошенническом хищении 105 тысяч рублей. В начале апреля Федосов был отпущен под домашний арест.

Санкт-Петербургский городской суд 18 июля рассмотрел материалы уголовного дела в закрытом судебном заседании и постановил "продлить Федосову меру пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев, то есть до 11 января 2018 года".

Суд также удовлетворил ходатайство Федосова о рассмотрении дела в особом порядке.

"Федосов вину в совершении преступления признает полностью, с предъявленным ему обвинением и квалификацией своих действий согласен, добытые по делу доказательства не оспаривает", — сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело будет рассматриваться в закрытых судебных заседаниях.