Суд в Петербурге продлил арест обвиняемому в мошенничестве полковнику МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил до 11 января 2018 года домашний арест полковника управления собственной безопасности МВД Виталия Федосова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда.
Санкт-Петербургский городской суд 18 июля рассмотрел материалы уголовного дела в закрытом судебном заседании и постановил "продлить Федосову меру пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев, то есть до 11 января 2018 года".
Суд также удовлетворил ходатайство Федосова о рассмотрении дела в особом порядке.
"Федосов вину в совершении преступления признает полностью, с предъявленным ему обвинением и квалификацией своих действий согласен, добытые по делу доказательства не оспаривает", — сообщает пресс-служба суда.
Уголовное дело будет рассматриваться в закрытых судебных заседаниях.