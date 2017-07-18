Суд вынес приговор администратору "групп смерти" Будейкину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Тобольский районный суд Тюменской области приговорил администратора "групп смерти" Филиппа Будейкина к 3 годам 4 месяцам колонии-поселения, сообщили в пресс-службе горсуда Петербурга.

"Тобольский городской суд Тюменской области, куда дело Будейкина было отправлено по подсудности — по месту совершения преступления, огласил приговор, согласно которому подсудимый приговорен к 3 годам 4 месяцам колонии-поселения", — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Будейкин полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, Будейкин в апреле-мае 2016 года в Москве и Подмосковье в социальной сети "ВКонтакте" склонял подростков к суициду. Так, один из установленных фактов касается 15-летней жительницы Астрахани – от самоубийства ее, в итоге, отговорили сотрудники правоохранительных органов.

Другой факт касался школьницы из Тюменской области, которая в июне 2016 года по наущению обвиняемого попыталась покончить с собой, но ее жизнь спасли медики, отмечается в релизе.

В СК РФ подчеркнули, что продолжают устанавливать людей, подстрекавших подростков к самоубийствам в социальных сетях.

Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Октябрьского суда Петербурга, который арестовывал Будейкина, тот признал, что подстрекал подростков к суициду. Задержали его в ноябре 2016 года в Подмосковье — он стал первым фигурантом резонансного расследования о "группах смерти", начало которому было положено публикацией статьи в "Новой газете".

Всего же, как сообщалось, обыски по делам о "группах смерти" проходили в 10 регионах страны: как в Центральной России, так и на юге, в Поволжье и в Сибири. Наряду с Будейкиным был допрошен ряд других администраторов этих сообществ. В СК РФ отмечали, что все они "дали развернутые и последовательные показания" о своей деятельности.

Сообщалось, что всего по делу проходили родственники 15 потерпевших подростков, состоявших в "группах смерти" и совершивших суициды в различных субъектах РФ. Самоубийства еще пятерых человек не состоялись.