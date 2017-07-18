Суд взыскал с Навального 2,1 миллиона рублей в пользу "Кировлеса"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Кировлес" к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву и взыскал с них 2,1 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Изначально "Кировлес" просил взыскать чуть больше 16 миллионов 165 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба от хищений.

"Суд постановил исковые требования удовлетворить частично и взыскать с Навального и двух других фигурантов дела 2 миллиона 164 тысячи рублей", — сказала судья