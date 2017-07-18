В Петербурге проверяют данные о драке с участием видеоблогера Хованского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о конфликте с участием видеоблогера Юрия Хованского, который заявил в соцсети, что его избили, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Видеоблогер Юрий Хованский написал на своей странице в соцсети, что на него напали двое. Сначала, по словам Хованского, нападавшие били ногами его автомобиль и бросали в него камни. Затем, как заявляет блогер, он вместе с другом выскочил из салона машины, после чего произошла драка, его повалили на землю.

"Информация поступила, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Юрий Хованский известен как видеоблогер, стенд-ап комик и музыкальный исполнитель в жанре русский рэп под псевдонимом "MC Хованский".