Число госпитализированных после крупного ДТП на Ставрополье выросло до 26

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с автобусом на Ставрополье увеличилось до 26, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы ГУМЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.

Ранее сообщалось о двух погибших и 27 пострадавших в ДТП, из них 22 человека были направлены в больницы.

"В автобусе находилось 28 человек, в легковом автомобиле 1 человек. В результате ДТП погибло 2 человек и 26 человек были направлены в лечебные учреждения города Зеленокумска и Буденновска", — сказал Дегтярев.

Всего в реагировании, по его словам, были задействованы 30 человек и 14 единиц техники, от МЧС России — 7 человек и 3 единицы техники.

Ранее представитель краевого управления ГИБДД сообщил РИА Новости, что после полуночи в Советском районе Ставропольского края произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля "ВАЗ 2110". По предварительной версии, водитель "ВАЗ 2110" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Neoplan, двигавшимся по маршруту Кизляр — Пятигорск, после чего машины опрокинулись в кювет. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем.