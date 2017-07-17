В полиции назвали возможную причину ДТП на Ставрополье с двумя погибшими

ПЯТИГОРСК, 17 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Водитель "ВАЗ 21010", устроивший ДТП на Ставрополье, в результате которого двое человек погибли и 15 пострадали, по предварительным данным, мог уснуть за рулем, сообщил РИА Новости представитель краевого управления ГИБДД.

"После полуночи в Советском районе Ставропольского края произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля "ВАЗ 2110". По предварительной версии, водитель "ВАЗ 2110" допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Neoplan, двигавшимся по маршруту Кизляр — Пятигорск (частный рейс), с последующим опрокидыванием в кювет. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем", — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, устанавливается степень ответственности обоих водителей, добавил представитель ведомства.

"В результате ДТП погибли 2 человека: водитель легковушки и пассажир автобуса. Госпитализированы 15 человек", — отметил представитель ведомства. Всего на момент автоаварии в автобусе находилось 27 пассажиров и 2 водителя, уточнил собеседник агентства.