В полиции назвали возможную причину ДТП на Ставрополье с двумя погибшими

ПЯТИГОРСК, 17 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Водитель "ВАЗ 21010", устроивший ДТП на Ставрополье, в результате которого двое человек погибли и 15 пострадали, по предварительным данным, мог уснуть за рулем, сообщил РИА Новости представитель краевого управления ГИБДД.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, устанавливается степень ответственности обоих водителей, добавил представитель ведомства.
"В результате ДТП погибли 2 человека: водитель легковушки и пассажир автобуса. Госпитализированы 15 человек", — отметил представитель ведомства. Всего на момент автоаварии в автобусе находилось 27 пассажиров и 2 водителя, уточнил собеседник агентства.