Адвокат заявил о блокировке всех счетов "ловца покемонов" Соколовского

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в список экстремистов уральского блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок по делу о "ловле покемонов" в храме, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Алексей Бушмаков.

"Соколовского внесли в список террористов и экстремистов — его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы ", — сказал защитник.

Эта информация подтверждается на сайте Росфинмониторинга – Руслан Соколовский действительно числится в списке россиян, причастных к экстремистской деятельности.

Неделю назад Свердловский областной суд смягчил приговор Соколовскому с 3,5 лет условного заключения до 2 лет и 3 месяцев. Апелляционная инстанция исключила из приговора обвинение в незаконном хранении спецсредства — ручки с камерой.

Защита Соколовского планирует оспорить законность самой уголовной статьи за оскорбление чувств верующих.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.