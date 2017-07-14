Под Петербургом нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен, когда шли земляные работы для прокладки теплосетей в городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение от рабочих, обнаруживших снаряд в земле рядом с пересечением улиц Федюнинского и Победы, поступило в четверг около 15 часов.

"Прибывшие на место специалисты ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осмотрели обнаруженный в траншее металлический предмет и установили, что это 152-миллимитровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, выпущенный из ствола орудия и неразорвавшийся после падения", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, снаряд представлял реальную опасность, к тому же рядом от места обнаружения снаряда располагается автозаправочная станция. Взрывотехники Росгвардии передали снаряд для уничтожения военным саперам.