В Ульяновске начали проверку после гибели ребенка из-за схода грунта

САМАРА, 13 июл — РИА Новости. Следователи Ульяновска проводят проверку по факту гибели ребенка из-за схода грунта на пляже на берегу Волги, сообщает СУСК по региону.

"Следственными органами проводится проверка по факту гибели малолетнего ребенка… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 12 июля на берегу реки Волги в районе села Архангельское в Чердаклинском районе Ульяновской области. На пляже отдыхали женщина с двумя детьми и ее мама. Как сообщили в прокуратуре региона, вследствие неожиданного схода грунта дети оказались засыпанными песком и глиной.

При обрушении берега погиб 5-летний мальчик, оказавшийся засыпанным песком, сообщили в СК. Девочку удалось спасти другим отдыхающим.