После гибели людей при пожаре в Колпино возбудили уголовное дело

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели людей при пожаре в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
По данным следствия, ночью 13 июля на территории промышленной зоны, расположенной в Колпинском районе города Санкт-Петербурга произошло возгорание ангара. В результате разрушения здания огнем обрушилась кровля. При разборе завалов были обнаружены тела людей. Точное количество жертв устанавливается.
Следователи проводят осмотр места происшествия при участии опытных следователей-криминалистов регионального СК России, специалиста в области судебной медицины, сотрудников МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Колпино горел ангар https://t.co/eZ1pXrDCOb pic.twitter.com/f2JnK2pLkS— Невские Новости (@nevnov_ru) 13 июля 2017 г.