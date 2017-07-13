После гибели людей при пожаре в Колпино возбудили уголовное дело

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели людей при пожаре в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности" по факту гибели людей после пожара в ночь на 13 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 13 июля на территории промышленной зоны, расположенной в Колпинском районе города Санкт-Петербурга произошло возгорание ангара. В результате разрушения здания огнем обрушилась кровля. При разборе завалов были обнаружены тела людей. Точное количество жертв устанавливается.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что, по предварительным данным, погибли семь человек, в ангаре производилась тротуарная плитка.

Следователи проводят осмотр места происшествия при участии опытных следователей-криминалистов регионального СК России, специалиста в области судебной медицины, сотрудников МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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