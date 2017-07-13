Следственный комитет планирует до конца лета передать дело Улюкаева в суд

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Следственный комитет России до конца лета планирует передать дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в суд, заявил следователь в четверг на заседании Басманного суда Москвы.
По словам следователя, стадия ознакомления с материалами дела, которое насчитывает 30 томов, уже завершена, а решение по ходатайствам защиты планируется принять до 15 августа.
К этому времени прокуратура, как ожидается, утвердит обвинительное заключение, и дело направят в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Вину Улюкаев не признает.