Следственный комитет планирует до конца лета передать дело Улюкаева в суд

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Следственный комитет России до конца лета планирует передать дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в суд, заявил следователь в четверг на заседании Басманного суда Москвы.

"Фактически, обвиняемый и его защита завершили ознакомление с материалами дела, однако они заявили достаточно объемные три ходатайства, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения", — отметил он.

По словам следователя, стадия ознакомления с материалами дела, которое насчитывает 30 томов, уже завершена, а решение по ходатайствам защиты планируется принять до 15 августа.

К этому времени прокуратура, как ожидается, утвердит обвинительное заключение, и дело направят в суд для рассмотрения по существу.

В конце мая бывшему министру предъявили обвинение в окончательной редакции — "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере". В ноябре прошлого года, по данным СК РФ, Улюкаева задержали с поличным при получении 2 миллионов долларов.

Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Вину Улюкаев не признает.