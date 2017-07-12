Суд в Петербурге оставил в силе приговор экс-министру ЛНР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор в отношении экс-министра обороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Олега Бугрова по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба горсуда.

Дзержинский районный суд 17 апреля приговорил Бугрова к 5 годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В 2010–2011 годах Бугров принимал участие в поставке некондиционных труб для строительства нефтепровода в порту Усть-Луга, в результате чего было похищено около 320 млн рублей, при этом порту был причинен ущерб на сумму более 3 миллиардов рублей. Прокуратура Петербурга подала апелляционное представление и потребовала приговорить Бугрова к реальному сроку лишения свободы. Ранее в прениях гособвинитель просил приговорить Бугрова к 9 годам лишения свободы.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Олега Бугрова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ", — говорится в сообщении горсуда.

Ранее сообщалось, что в 2014 году Бугров занимал в ЛНР пост министра обороны, в январе 2015 года он был задержан в Петербурге.