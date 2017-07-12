В Петербурге ликвидировали пожар на тракторном заводе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Пожар в цехе Петербургского тракторного завода (дочернее предприятие ОАО "Кировский завод") ликвидирован, сообщили в ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Возгорание произошло в среду в 11.45 на одном из участков 225-го цеха коробки переменной передачи завода, горела территория площадью в 1 тысячу квадратных метров. На место ЧП вылетели вертолеты Ка-32 и Ми-8. Рабочие из горящего цеха были эвакуированы, пострадавших нет. В 11.55 пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти существующих. В 13.35 пожар был локализован, в 14.45 — ликвидировано открытое горение.

"В 16.30 пожар ликвидирован. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 22 единицы техники и 104 человека личного состава.