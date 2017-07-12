На место пожара на "Кировском заводе" прибыл спецпоезд

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пожарный поезд прибыл для проливки сгоревших конструкций на месте крупного пожара на территории "Кировского завода" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"В 14.40 прибыл пожарный поезд", — сказал собеседник агентства.
По данным Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, горит здание размером 500 на 200 метров. Борьбу с огнем ведут 25 боевых расчетов — всего 115 человек.
Петербургский тракторный завод – дочернее предприятие ОАО "Кировский завод", родоначальник отечественного тракторостроения. В июле 2017 года исполняется 55 лет со дня выпуска первого серийного трактора "Кировец", главного бренда ПТЗ. Сейчас завод серийно производит 8 модификаций "Кировца" и другие специальные машины. В структуре завода пять основных цехов, общая площадь производственных и логистических помещений составляет около 150 000 кв.м.