На место пожара на "Кировском заводе" прибыл спецпоезд

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пожарный поезд прибыл для проливки сгоревших конструкций на месте крупного пожара на территории "Кировского завода" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о возгорании в производственном здании на площади 1000 квадратных метров и вылете на место ЧП вертолетов Ка-32 и Ми-8. Рабочие из горящего цеха были эвакуированы, пострадавших нет. В 11.55 пожару присвоен третий ранг сложности из пяти существующих. В 13.35 пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. В 14.20 ранг сложности понижен до первого номера. По словам источника РИА Новости, в 14.45 зафиксирована ликвидация открытого горения.

"В 14.40 прибыл пожарный поезд", — сказал собеседник агентства.

По данным Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, горит здание размером 500 на 200 метров. Борьбу с огнем ведут 25 боевых расчетов — всего 115 человек.

Петербургский тракторный завод – дочернее предприятие ОАО "Кировский завод", родоначальник отечественного тракторостроения. В июле 2017 года исполняется 55 лет со дня выпуска первого серийного трактора "Кировец", главного бренда ПТЗ. Сейчас завод серийно производит 8 модификаций "Кировца" и другие специальные машины. В структуре завода пять основных цехов, общая площадь производственных и логистических помещений составляет около 150 000 кв.м.