Экс-замглавы МиГ счел неслучайным содержание в СИЗО, где убили Евдокимова

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бывший замгендиректора по финансам и экономике Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Сергей Мамаев заявил, что его заключили под стражу, чтобы запугать, для чего поместили в то же СИЗО, где был убит топ-менеджер "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"На мой взгляд, данная мера была выбрана с одной целью — вынудить меня дать показания либо против себя, либо против других лиц. Кроме того, носит характер моего запугивания, так как смерть фигуранта по этому делу Евдокимова в СИЗО номер 5 и помещение меня в то же самое СИЗО… явно носит соответствующий характер", — сказал Мамаев на заседании, на котором рассматривается апелляция на его арест в рамках дела о хищении имущества на 200 миллионов рублей.

Мамаев, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, не признает вину. Защита просит заменить его содержание в СИЗО домашним арестом, либо отпустить под залог. По словам Мамаева, он не может скрыться от следствия, так как у него нет имущества за рубежом и иного гражданства, кроме российского.

Он заявил, что в СИЗО содержится в условиях, которые многократно признавались пыткой решениями ЕСПЧ. Кроме того, по его словам, условия содержания существенно тяжелее, чем, которые предполагаются по инкриминируемой ему части 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, Евдокимов совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК "МиГ", виновным себя Евдокимов не считал. Его тело в марте было обнаружено в камере СИЗО с тремя ножевыми ранениями. Следствие возбудило дело об убийстве.