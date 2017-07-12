Из горящего цеха на Кировском заводе в Петербурге эвакуировали рабочих

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Рабочие из горящего цеха на Кировском заводе в Санкт-Петербурге были эвакуированы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

Сообщение о пожаре на Кировском заводе в Петербурге поступило в 11.45 мск. Из-за угрозы угрозу распространения огня в 11.55 пожару присвоили третий номер сложности. К настоящему времени площадь горения в одноэтажном цехе тракторного производства увеличилась до тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены от РСЧС 119 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 104 человека и 22 единицы техники.

"Горит 25-й цех, сейчас его все еще тушат пожарные расчеты. Пострадавших, погибших нет, все эвакуированы", — рассказала собеседница агентства, отметив, что причина возгорания пока не установлена.

"Кировский завод" — один из крупнейших российских промышленных холдингов машиностроительного профиля, включен в перечень системообразующих предприятий РФ. Производственные и инфраструктурные объекты холдинга расположены в Санкт-Петербурге на участке площадью свыше 180 гектаров, в Ленинградской области и на юге России. На "Кировском заводе" работает свыше 6 тысяч сотрудников.