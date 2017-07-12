Вертолет вылетел на тушение пожара на "Кировском заводе" в Петербурге

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вертолет Ка-32 вылетел на тушение крупного пожара на территории "Кировского завода" в Санкт-Петербурге, площадь которого составляет 400 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании в вентиляционном канале производственного здания на площади 400 квадратных метров.

"Вылетел первый вертолет — Ка-32, в готовности к применению еще один — Ми-8", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, горит здание размером 500 на 200 метров. В 11.55 пожару присвоен третий ранг сложности из пяти существующих.

По данным МЧС, борьбу с огнем сейчас ведут 25 боевых расчетов — всего 115 человек.

© Фото : Мегаполис Тушение пожара на Кировском заводе в Петербурге. 12 июля 2017 © Фото : Мегаполис Тушение пожара на Кировском заводе в Петербурге. 12 июля 2017

Кировский завод" — один из крупнейших российских промышленных холдингов машиностроительного профиля, включен в перечень системообразующих предприятий РФ. Производственные и инфраструктурные объекты холдинга расположены в Санкт-Петербурге на участке площадью свыше 180 гектаров, в Ленинградской области и на юге России. На "Кировском заводе" работает свыше шести тысяч сотрудников.