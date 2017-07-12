В Петербурге горит Кировский завод

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На территории Кировского завода в Санкт-Петербурге горит одноэтажное производственное сооружение, сообщил РИА Новости представитель городского главка МЧС.

Ране стало известно о возгорании в вентиляционном канале на площади 50 квадратных метров. Позже площадь пожара возросла до 400 квадратов.

Пожару присвоили третий номер сложности из пяти существующих. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Борьбу с огнем ведут 20 боевых расчетов — всего 100 человек.

"Кировский завод" — один из крупнейших машиностроительных холдингов в России. На предприятии работает более шести тысяч человек.