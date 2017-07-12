Застрявшие в Бургасе дети вечером вернутся в Петербург, обещает туроператор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Группа детей и их сопровождающих в количестве 19 человек, которая не смогла вовремя вылететь из болгарского Бургаса, отправится в Санкт-Петербург в среду вечером, сообщила РИА Новости руководитель отдела детского отдыха туристической компании "Тур-Арт" Ирина Артемьева.

Она отметила, что 26 человек, из которых четверо взрослых, а остальные дети, уже улетели из Бургаса во вторник вечером.

"Нами были куплены билеты на эту группу у чартеродержателя "Аэлита трэвел". Наши туристы получили билеты и вылетели туда 20-го числа, они получили билеты с обратными купонами на рейс, который вылетает из Бургаса на 11 июля в 16.10. Без нашего ведома, не поставив нас в известность, чартеродержатель "Аэлита трэвел" пересаживает наших туристов на утренний рейс на 8 утра. И когда наши туристы приезжают в аэропорт, оказывается, что их нет на этом рейсе. Мы начинаем разбираться с этой ситуацией. Мы принимаем решение, что будем сами вывозить своих туристов. На 26 человек мы вчера купили билеты на рейс авиакомпании "Аэрофлот", они улетели в Санкт-Петербург вчера", — рассказала Артемьева.

По ее словам, оставшиеся 19 человек, из которых четверо взрослых, а остальные дети, вылетят в Петербург в среду вечером. "Оставшиеся 19 человек вылетают сегодня. Им тоже билеты куплены на рейс "Аэрофлота". Те, кто не улетел, сейчас находятся в лагере. Вчера их сразу отвезли в лагерь, разместили. Сегодня их трансфером привезут в аэропорт Бургаса, и в 20.35 они улетят в Санкт-Петербург", — отметила Артемьева.