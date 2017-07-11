ФСИН не обращалась в суд для отмены Навальному условного наказания

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний не обращалась в Симоновский суд Москвы с представлением об отмене оппозиционеру Алексею Навальному условного наказания, сообщила пресс-служба ФСИН.

"ФСИН России не обращалась в Симоновский суд Москвы с представлением об отмене Навальному А.А. условного наказания, назначенного приговором суда", — заявили в пресс-службе ведомства.

Во вторник пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев сообщил РИА Новости, что ФСИН попросила суд заменить условный срок Навальному на реальный в рамках дела "Ив Роше". Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах опроверг эту информацию.

Навальный неоднократно привлекался к административной ответственности по КоАП РФ, в частности за призывы к несанкционированной акции и неповиновение полицейским. В минувшую пятницу он вышел на свободу после 25 суток административного ареста.

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.

Кроме того, Навальный имеет вторую судимость, также условную, по делу о хищении 16 миллионов рублей у компании "Кировлес". В середине мая стало известно, что "Кировлес" через суд потребовал взыскать с фигурантов дела весь нанесенный компании ущерб. Процесс начнется в Никулинском суде Москвы 18 июля.