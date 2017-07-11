Источник опроверг информацию о просьбе ФСИН отправить Навального в колонию

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Источник в правоохранительных органах опроверг РИА Новости информацию о том, что ФСИН попросила суд заменить условный срок Алексею Навальному на реальный.

"Данная информация не соответствует действительности", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь столичного Симоновского суда Виктор Васильев заявил РИА Новости, что ФСИН просит отменить условный срок по делу "Ив Роше" и отправить его в колонию. По словам Васильева, это заявление зарегистрировано, но процессуальное решение по нему пока не принято.

В декабре 2014 года Навального приговорили к трем с половиной годам условно по делу о хищении у "Ив Роше" более 26 миллионов рублей. Его брат Олег Навальный получил тогда такой же срок реального заключения и сейчас отбывает наказание.

У Алексея Навального есть и вторая судимость, тоже условная, но на пять лет — по делу о хищении 16 миллионов рублей у компании "Кировлес". В феврале 2017 года Кировский областной суд подтвердил этот приговор после пересмотра дела в связи с решением Страсбургского суда.

Ранее ФСИН неоднократно просила заменить условный срок Навальному реальным, заявляя, что тот систематически совершает правонарушения. Но суд отклонял ходатайства, последний раз — в сентябре прошлого года. При этом Навального не раз привлекали к административной ответственности, в частности — за призывы к несанкционированным акциям и неповиновение полицейским. В июне суд назначил ему 25 суток административного ареста, на свободу Навальный вышел 8 июля.