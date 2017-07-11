ФСИН просит отправить Навального в колонию

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ФСИН попросила заменить условный срок Алексею Навальному на реальный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев.

"В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Оно зарегистрировано, но процессуальное решение по нему — о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению — пока не принято", — пояснил собеседник агентства.

В рамках какого именно дела ФСИН просит ужесточить наказание, пока не сообщается.

В феврале Кировский областной суд подтвердил пятилетний условный срок Алексею Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес". Пересмотр дела был связан с решением Страсбургского суда, который усмотрел нарушение прав подсудимых.

Кроме того, в декабре 2014 года Навальный получил три с половиной года лишения свободы условно по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше". Тогда его брат Олег Навальный получил реальный срок и сейчас отбывает наказание в колонии.

Условный срок может быть заменен на реальный, если осужденный нарушает административное законодательство. С начала года Алексея Навального неоднократно задерживали за нарушение правил организации митингов. В июне суд назначил ему 25 суток ареста, которые он отбывал в спецприемнике.