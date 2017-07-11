ФСИН просит отправить Навального в колонию

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ФСИН попросила заменить условный срок Алексею Навальному на реальный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев.
В рамках какого именно дела ФСИН просит ужесточить наказание, пока не сообщается.
В феврале Кировский областной суд подтвердил пятилетний условный срок Алексею Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес". Пересмотр дела был связан с решением Страсбургского суда, который усмотрел нарушение прав подсудимых.
Условный срок может быть заменен на реальный, если осужденный нарушает административное законодательство. С начала года Алексея Навального неоднократно задерживали за нарушение правил организации митингов. В июне суд назначил ему 25 суток ареста, которые он отбывал в спецприемнике.